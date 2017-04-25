تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل أحد فروع متاجر “هايبر بنده” الشهيرة، يظهر اعتماد المتجر على تقنية المحاسبة الذاتية على البضائع باستخدام جهاز جديد دون وجود “كاشير”.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح مكان ووقت تصويره بالتحديد، آلة سير المحاسبة المعروفة في المتاجر الشهيرة وبعض المواد الغذائية تسير عليها، فيما يقوم الجهاز من خلال قراءة الباركود لتحديد السعر، كما يظهر بجواره شاشة وجهاز نقاط البيع للدفع عن طريق بطاقات الصراف.
وبيّن الفيديو عدداً من الأشخاص وهم يقفون حول الماكينة الذكية ويتولى شخص آخر مهمة شرح طريقة عملها، ما يرجح أن العملية كانت اختباراً للجهاز قبل أن يعتمد استخدامه في الفروع.
يشار إلى أن متاجر أخرى مثل أسواق “الدانوب” و”بن داود” طبقت الآلية ذاتها من قبل.
وفق “أخبار 24”.
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