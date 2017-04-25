أعلن الديوان الملكي أنه سيصلى على جثمان الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وكان قد توفي الأمير ناصر بن سلطان أمس الإثنين في حادث مروري على طريق الرياض – الطائف، بعد أن انقلبت به مركبة من طراز جيب، كما توفي معه مواطن كان برفقته، وكانا في طريقهما للميقات بغرض الإحرام استعداداً لأداء العمرة.
فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس، يظهر آثار الحادث الأليم الذي راح ضحيته الأمير ناصر ومرافقه عبدالله بن مترك الدوسري.
وأظهر المقطع السيارة التي كانت تقل الأمير ناصر ومرافقه وقد تحولت إلى حطام في الجزء الأمامي منها، فيماتعرضت جوانب وسقف المركبة للانبعاج ما يدل على أن المركبة تعرضت للانقلاب عدة مرات.
وفق “أخبار 24”.
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