استضافت مديرية الدفاع المدني في دبي السعودية نورة الغامدي، الحاصلة على درجة الماجستير في تقنية النانو؛ للمشاركة كمتحدثة في ملتقى الإمارات السابع لتكنولوجيا السلامة من الحريق.
وأوضحت الغامدي أن الملتقى كان ثريًا جدًا، وأنها تحدثت في الملتقى عن أهمية تقنية النانو، وتمنّت أن تجد التقنية صدى كبيراً في دول الخليج، والتي بها يمكن أن تغير العالم، حسب تعبيرها.
ونشرت مديرية الدفاع المدني في دبي على حسابها في “إنستجرام”، أن استضافة نورة الغامدي في الملتقى كانت بهدف نقل خبرتها لجميع المختصين في مجال الإطفاء، في ظل الحرص على تعزيز هذه التكنولوجيا في دول الخليج العربي.
يُذكر أن نورة الغامدي عادت من الابتعاث بعد أن حصلت على ماجستير في تقنية “النانو”، لعلاج مرضى السرطان، الذي تسبب في وفاة والدتها، وانتهى الحال بها على رصيف كورنيش الدمام لبيع “الشاورما”، بعد أن فشلت في الحصول على وظيفة في القطاعين العام والخاص.
وفق “أخبار 24”.
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