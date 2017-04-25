أعلنت وزارة التعليم أنها ستغلق التسجيل في التأمين الطبي لمنسوبيها اعتباراً من مساء اليوم (الثلاثاء) عند الساعة السادسة، وذلك لمَن يرغب في الاستفادة من الوثيقة التأمينية في الأول من شهر شعبان المقبل.
وأوضحت الوزارة من خلال حسابها على موقع “تويتر” أن كل مَن سيسجل بعد هذا الموعد سيتم تفعيل وثيقة التأمين له في الأول من شهر رمضان، وأنه سيستلم بطاقته التأمينية قبل نهاية شهر شعبان.وفق “أخبار 24”.
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