أصدر مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي تعميما عاجلا. لجميع أقسام الادارة والمدارس ( بنين _بنات ) بشأن التقويم الدراسي لبقية العام المبني على تعميم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والمبني على التوجيه السامي االكريم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك والصادر بتاريخ ٢٥ /٧ / ١٤٣٨ هـ.
وتضمن اعتماد العمل بالتقويم الدراسي بقية العام و التأكيد على كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مفردات المقرر في الخطة الدراسية قبل بداية الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها ( 45 ) دقيقة لضمان إنهاء المقررات .
كما نص التعميم على تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل التي تخص منسوبي المدارس ومنسوباتها إلى العام الدراسي القادم، وتأجيل جميع الأنشطة الطلابية اللاصفية في الفترة المتبقية لهذا العام، إضافة إلى حسم ( 5 درجات ) من درجات المواظبة عند غياب الطالب يوم واحد بدون عذر في المرحلة المتوسطة، وحسم درجة لكل حصة دراسية عند غياب الطالب بدون عذر في المرحلة الثانوية وتأجيل تطبيق تعميم تجويد الاختبارات رقم 831034374 هذا العام لضيق الوقت، والتأكيد على إبلاغ طلاب وطالبات المنازل بمراجعة المدارس لتحديد ما يخصهم من جداول الاختبارات .
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