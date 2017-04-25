بدأت لجان تحكيم جائزة الأستاذ محمد العثمان بإدارة تعليم الخرج يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٦/٢٦, حيث يتولى لجنة تحكيم قطاع البنين الأستاذ/ علي الوهيبي من إدارة الاشراف التربوي ، ومقرر اللجنة مشرف وحدة تطوير المدارس الأستاذ : محمد الصويلح ،في مقر مركز التدريب التربوي (بنين ) بالتعاون مع قسم التدريب التربوي برئاسة الأستاذ/ عبدالله الجميعة .
وفِي قطاع البنات تتولى رئاسة لجنة التحكيم الأستاذة/ سميرة العتيبي منسقة الجائزة – رئيسة قسم الجودة الشاملة ، ومقررة اللجنة الأستاذة / شادية القحطاني رئيسة الإشراف التربوي ، في مقر قسم الجودة الشاملة – بنات .
بدأت أعمال التحكيم بشرح للمعايير، ثم توزيع المجالات على أعضاء لجان التحكيم ومناقشة محور الزيارات الميدانية للمرشحين ممن حققوا النسبة المطلوبة بعد تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني .
ويذكر أن يوم ١٤٣٨/٨/١٣ هو موعد اعلان نتائج أعمال الجائزة بمشيئة الله ..
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