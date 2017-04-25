قررت وزارة الصحة معاقبة مستشفى خاص بالغرامة مالية 100 ألف ريال، بعد تبديل مولودين في واقعة اكتشفها مواطن تضرر منها وتم تداولها في مقطع فيديو، فيما تم إعفاء مسؤول صحي بسبب التأخير في إصدار وتنفيذ القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل بن عيسى غاوي، أن اللجنة التي تم تشكليها للتحقيق في واقعة تسليم مولودين بالخطأ واكتشفها أحد المواطنين المتضررين في مستشفى الحياة الوطني، فإنه تقرر تغريم المنشأة الصحية الخاصة 100 ألف ريال وفقا للنظام، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتهاون أبداً في تطبيق أقصى العقوبات تجاه أي إخلال في سياسات وإجراءات العمل.
وأضاف أن تأخر إصدار وتنفيذ تلك القرارات؛ تسبب في إعفاء مدير شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جازان، كما تم تشكيل لجنة مكونة من عدة استشاريين ومستشاري جودة للشخوص إلى المستشفى، ودراسة وتقييم إجراءات العمل داخل المنشأة.وفق “أخبار 24”.
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