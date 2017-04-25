أعلنت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، تغريم اللاعب محمد بن خليل العويس 300 ألف ريال إثر ثبوت مخالفته قواعد ولوائح النظام في انتقاله من نادي الشباب إلى الأهلي.
وأوضح البيان الصادر عن اتحاد كرة القدم أنه تم النظر في المخالفة المنسوبة للاعب “العويس” وفقًا للشكوى المقدمة من نادي الشباب وتقرير اللجنة المؤقتة المشكلة بشأن قضية اللاعب، مشيرة إلى أنه تم ثبوت مخالفة اللاعب وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300.000 ثلاثمائة ألف ريال.
جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة اليوم الاثنين برئاسة مدير إدارة عمليات كرة القدم المكلف بإدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بن مقرن، وحضور المستشار القانوني خالد فقيهي والأعضاء معيض الشهري ومحمد الحميدي.وفق “أخبار 24”.
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