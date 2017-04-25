أدى الأمراء والمسؤولون الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، اليوم الاثنين، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
وقام بأداء القسم كل من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.
وتشرف كذلك بأداء القسم أمام الملك سلمان كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.
كما أدى القسم كل من الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.
وردد الجميع القسم، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
وفق “أخبار 24”.
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