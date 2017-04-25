أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تغريم لاعبي الهلال ياسر القحطاني، وياسر الشهراني، بمبلغ 10 آلاف ريال، كما غرمت نادي القادسية بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات ملونة في مباراة واحدة.
وأوضحت اللجنة أن عقوبة لاعبي الهلال تأتي بعد دخولهما المضمار في مباراة الشباب، للاحتفال بالفوز بالدوري، رغم أن اسميهما لم يكونا مسجلين في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري للفريق، في قرار غير قابل للاستئناف.
كما غرمت اللجنة نادي القادسية مبلغ 10 آلاف ريال، وذلك نظير حصول ستة من لاعبي الفريق على ست بطاقات ملونة، في المباراة التي أقيمت بين الفريق ونظيره الرائد ضمن دوري جميل.وفق “أخبار 24”.
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