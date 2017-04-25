كشفت الإدارة العامة للمرور عن قرب تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية / الإقامة، والتي سيتم من خلالها منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجلا مسبقا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر).
وأوضحت في بيان لها اليوم (الاثنين) أنه حرصا على حماية السجلات والتعاملات الإلكترونية، ستطبق قريبا المرحة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية/ الإقامة حيث سيتم منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجلا مسبقا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر).
وأضافت أنه سيتم التحقق من الهوية / الإقامة من خلال إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام (تم) كشرط لإتمام العملية المطلوبة تفاديا لشراء أو استئجار مركبات باسم شخص دون علمه وموافقته بموجب وثائق مزورة.وفق “أخبار 24”.
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