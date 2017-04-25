أكدت الإدارة العامة للمرور مجدداً أن كاميرات الرصد الآلي “ساهر” لا ترصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وقال المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان إن هذه المخالفات يتم رصدها من قِبل رجال المرور عبر نظام “باشر”، وذلك دون الحاجة لاستيقاف المخالف، حيث ستصله رسالة نصية على جواله ببيانات المخالفة.
وأوضح الربيعان أن نظام “ساهر” مختص برصد مخالفات السرعة الزائدة عن المسموح به، وتجاوز الإشارة الحمراء فقط.
وكان المرور أوضح في وقت سابق قبل عدة أشهر أن مخالفات استخدام الجوال داخل المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، يتم تسجيلها من قِبل رجال المرور عبر نظام “باشر” وليس “ساهر”، وأعاد التأكيد على ذلك اليوم بعد تداول أنباء عن تسجيل تلك المخالفات من خلال “ساهر”.وفق “أخبار 24”.
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