كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الاثنين)، أن الوزارة ستعمل مع الجهات الحكومية لتكون إضافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي تمت إعادتها بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ مع رواتب (برج الجوزاء) الموافق يوم 30 شعبان 1438هـ.
جاء ذلك ردا على تساؤلات عديدة وردت إلى الوزارة حول بداية تطبيق الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن حزمة من الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً.
وأوضح الجدعان أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي يوم السبت الماضي 25 رجب 1438هـ الموافق (22 أبريل 2017م).وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج