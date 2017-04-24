قلد ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم (الاثنين)، في مكتبه بالديوان الملكي، الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز رتبته الجديدة.
وهنأ ولي ولي العهد، الأمير الفريق ركن فهد بن تركي، بصدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات البرية.
وعبر الأمير عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولولي ولي العهد على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظنهم.وفق “أخبار 24”.
سمو #ولي_ولي_العهد يقلد سمو قائد القوات البرية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية. pic.twitter.com/ky6rTeUksq
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