رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأبان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس وافق على استمرار صرف بدل ساعات عمل إضافية لشاغلي الوظائف الصحية (غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية) العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، مقداره (20 %)، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 17 / 9 / 1436هـ.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج