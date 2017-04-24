أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت أمورا تختص بالوطن والمواطن وما فيه مصلحتهما وتعيين عدد من الأمراء والمسؤولين جاء انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الاثنين في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وعبر الملك سلمان عن شكره للأمراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة دينهم ووطنهم ومواطنيهم.
فيما أكد مجلس الوزراء أن الأوامر الملكية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، والتنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن بث دماء جديدة يعزز الكفاءة الحكومية، ويرفع مستوى الجودة في الأداء.
وأبان المجلس في بيان له أن الأمر الملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي سبق إلغاؤها، جاء حرصا من الملك على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وأشار المجلس إلى التوجيهات الملكية المتضمنة اعتماد إنشاء (مركز الأمن الوطني)، واعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، وأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان لهذا العام.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذه الأوامر تبرهن على ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وتجسد الحرص والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، لأبناء هذا الوطن كافة.
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