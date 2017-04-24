أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن نائب وزير التعليم المعيَّن حديثاً الدكتور عبدالرحمن العاصمي ليس لديه حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأرفق العصيمي صوراً لحسابات مزيفة تنتحل اسم الدكتور العاصمي، وقال موضحاً: “ننبه أنه لا علاقة لمعالي النائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي بهذه الحسابات وماينشر من خلالها، وفي حال إنشاء حساب رسمي لمعاليه سيعلن عنه في حينه”.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول أمس السبت، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائباً لوزير التعليم، ضمن حزمة من الأوامر الملكية.وفق “أخبار 24”.
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