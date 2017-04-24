وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل مذكرة تفاهم لتوطين منافذ تأجير السيارات ومركبات التوجيه، تهدف لتعزيز الجوانب الأمنية في هذا النشاط، ودعم وتطوير سوق العمل من خلال توفير فرص العمل اللائقة للسعوديين.
وقالت الوزارة إن من بين أهداف الاتفاقية تحسين مستوى الخدمة المقدمة، إضافةً لتنظيم العلاقة بين الطرفين لإنجاح برنامج التوطين، مبينةً أنه تم الاتفاق على إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عملية التأجير، ووضع الممكنات الإلكترونية والبشرية التي تسمح برصد مخالفات قرار التوطين، بجانب مراجعة بيانات السائقين، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب.
وأضافت في عدة تغريدات نشرتها على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الإثنين، أن مذكرة التفاهم نصَّت على تنفيذ برامج تدريبية مختلفة، وتقديم خدمات الاختيار، والاستقطاب، والدعم المالي لبرامج التوظيف، ودعم العمل الريادي.وفق “أخبار 24”.
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