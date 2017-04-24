نفذت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حكم القتل “حد الغيلة” في مواطن بنجران؛ لاستدراجه غلاماً إلى منطقة صحراوية والاعتداء عليه، ومن ثم خنقه بشماغه ودفنه في حفرة خوفاً من افتضاح أمره.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المواطن -ويدعى “مشعل بن برك بن عمر الكثيري”- وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته بحق الغلام “راشد بن محمد بن عايض الصيعري”.
وأبانت أنه تمت إحالة المتهم للمحكمة الجزائية التي قضت بثبوت ما نُسِب إليه وحكمت عليه بالقتل “حد الغيلة”، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتل بالجاني اليوم الإثنين بمدينة نجران.وفق “أخبار 24”.
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