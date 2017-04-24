شاركت قيادة المنطقة الوسطى أهالي اليمامةإحتفالها بتدشين المركز الإجتماعي والحضاري مغرب يوم الخميس الموافق(هـ1438/07/23) الذي رعاه أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
وقد تمثلت المشاركة من خلال إقامة ركن لها في بهو المركز الجديد يحكي الدور الذي تقوم به القوات المسلحة السعودية في تقديم الخدمة المجتمعية للوطن والمواطن وما تقدمة قيادة المنطقة الوسطى بشكل خاص لمحافظة الخرج وأهلها من مد يد العون و المساعدة والدعم والمساندة متى ما طلبت الحاجة .
بعد قص الشريط إيذانا بإفتتاح المركز شرف سموه ركن قيادة المنطقة الوسطى وكان في استقبالة اللجنة المكلفة برئاسة مساعد قسم العلاقات العامة والتوجية المعنوي بقيادة المنطقة الوسطى (المقدم/خالد بن سعد الغريب) مطلعا على محتوياته التي ضمت صورا لمشاركة آليات ومعدات المنطقة الوسطى في درء خطر الامطار و السيول التي مرت فيها المحافظة هذة السنة والسنوات الماضية .
كما شاهد سموه المريم صور شهداء الواجب من محافظة الخرج الذين قدموا ارواحهم الطاهرة الذكية دفاعا عن الدين وحفظا لامن الوطن كما تم شرح موجز لبرنامج خلافة الغازي ومهمته في متابعة اسر الضباط والافراد المشاركين في الحد الجنوبي من ناحية متابعة الابناء في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية .
وفي الختام أثنى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على ما تقوم به قواتنا المسلحة السعودية مقدما شكره لقيادة المنطقة الوسطى وما نبذلة من جهود طيبة مباركة بقيادة اللواء الركن(احمد بن عبدالله المقرن).
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