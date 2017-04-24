وجّه صاحب لقب كأس العالم مع منتخب التانغو الأرجنتيني عام 1986 ، المدرب كارلوس بيلاردو ، نداء لاتحاد بلاده بضرورة تعيين المدرب رامون دياز مدرباً لمنتخب بلاده الفترة القادمة .
ونقلت “infobae” الأرجنتينية رسالة بيلاردو “78” عاماً ، الذي امتدح فيهامدرب الهلال الحالي عطفاً علىإنجازاته السابقة مع فرق ريفربليت وسان لورينزو الأرجنتينيين والهلالمؤخراً .
وشن بيلاردو هجوماً عنيفاً على المرشح الأبرز حاليا لتولي تدريب منتخب بلاده، المدرب خورخي سامباولي مشدداً على أنه لا يصلح لقيادة الفرق الكبيرة أو المنتخبات، مهدداً بمغادرة البلاد حالتولي سامباولي تدريب المنتخب . وفق “سبق”.
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