أكد عادل البطي أمين عام اتحاد القدم السعودي أن طارق التويجري رئيس لجنة الاحتراف السابق قدم إستقالته قبل بداية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، مؤكداً أن السبب هو اختلاف في وجهات النظر وطريقة العمل فقط.
وعن قضية محمد العويس وعوض خميس قال البطي، : “تم إحال البت في قضيتي العويس وخميس إلى مدير العمليات بالاتحاد الدكتور خالد المقرن”.
وتابع البطي حديثه قائلاً: ” أعرف المزيد من تفاصيل، ولكن من غير الجيد أن أعلق على قضية منظورة أو أبدي رأيي وأنا نظامياً ليس لي الحق في التصويت، و الاتحاد السعودي لم يصوت على ما تم الرفع به من لجنة الاحتراف، وإنما تمت إحالتها لمدير العمليات بإتحاد القدم”.
وفق “الرياضية”.
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