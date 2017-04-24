يتطلع فريقا أهلي جدة والهلال إلى حجز مقعديهما في الدور ثمن النهائي، حينما يحل الأول ضيفاً على بونيودكور الأوزبكي، في حين يستضيف الأخير نظيره بيروزي الإيراني في المرحلة الخامسة ضمن منافستي المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا.
وفي العاصمة الأوزبكية طشقند يسعى أهلي جدة إلى العودة بفوز قد يؤهله رسمياً إلى الدور ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بمرحلة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بونيودكور.
ويبحث الأهلي عن مواصلة تميزه في دوري أبطال آسيا بعد أن تراجعت مستوياته بدوري جميل الذي فشل في المحافظة على لقبه، والذي حققه الهلال رسمياً الاسبوع الماضي.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن ذوب آهن الإيراني، ويحتل العين الإماراتي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل بونيودكور الأوزبكي الترتيب بدون نقاط.وفق “العربية”.
ويحتاج الأهلي لضمان التأهل إلى فوز وحيد في مواجهتيه المتبقيتين أمام بونيدكور الأوزبكي وذوب آهن الإيراني.
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