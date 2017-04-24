تُوفي طالب كازاخستاني الجنسية، أمس الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدرسته بالمدينة المنورة.
وأصدرت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة بياناً حول ملابسات وفاة الطالب “أحمد تويشبيكوف نوركلين”، الذي يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة عمر برناوي، أن الإدارة تلقت اتصالاً من مكتب التعليم بشمال المدينة يبلغ فيه عن تعرض الطالب لحادث سقوط من الطابق الثاني عند تسلّقه لحواجز الدرج (الدربزين) أثناء الانصراف بعد نهاية اليوم الدراسي.
وأشار إلى أن السقوط تسبب في إصابة الطالب بجروح بليغة في الرأس نتيجة ارتطامه القوي بالأرض، واتصلت المدرسة على الفور بالهلال الأحمر الذي باشر الحادثة، وتم نقل الطالب للمستشفى بحضور والده، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق.
وبيَّن أن إدارة المتابعة والأمن والسلامة بتعليم المدينة والجهات ذات العلاقة تباشر التحقيق في الحادثة.وفق “أخبار 24”.
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