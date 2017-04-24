أيَّدت محكمة الاستئناف، الحكم الذي أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بجدة، مشمولاً بالنفاذ العاجل، بإعطاء حضانة طفلة لأمها؛ بسبب قيام والدها وزوجته الأخرى بتعنيفها.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم الأم بدعوى تطالب فيها بحضانة ابنتها، حيث إنها ترعاها منذ ولادتها، لكن حكماً غيابياً معترضاً عليه تسبب في إعطاء الحضانة للأب.
وأكدت الأم وفقا لصحيفة “الجزيرة” أن مستوى التحصيل الدراسي للطفلة البالغة من العمر (11) عاماً تراجع بعد أن كانت متفوقة في دراستها، وأن والدها منعها لمدة عام من رؤيتها، وهو ما تسبب في ضرر نفسي للأم.
وردّ الأب على دعوى الأم، مؤكداً أن زوجته وأهلها تعسفوا معه، ولم يمكّنوه سابقًا من رؤية ابنته، وأن الأم تزوجت وتركت الطفلة لدى والديها، ما يسقط حقها في الحضانة، مشيراً إلى أن الطفلة انهارت عندما علمت بأن زوج أمها يرغب في أن تعيش في منزله، وأنها ذكرت أنه يعنفها.
على أثر تلك الأقوال، طلب القاضي حضور الطفلة، وإخلاء القاعة من الوالدين بعد بكائها، وذكرت الطفلة للقاضي أن والدها وزوجته يعنفانها، وأن زوجته تجبرها على غسيل الملابس وغير ذلك، فأصدر القاضي حكما يعطي الأم حق الحضانة، ومنح المدعى عليه (30) يوماً لتقديم اللائحة الاعتراضية، وهو ما تم، حيث أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم.
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