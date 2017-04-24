أظهر مقطع فيديو مواطناً من منطقة القصيم، يعبّر عن فرحته واحتفاله بالقرارات الملكية التي صدرت أول أمس (السبت)، بنحر جمل وتوزيعه لله، مقدماً شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز على الأوامر التي أفرحت جميع المواطنين.
وبيّن الفيديو المواطن، الذي لم يذكر اسمه، وهو يقف في حظيرة إبل، مشيراً إلى أنه ذبح الجمل وقدمه خالصاً لوجه الله تعالى، نيابة عن شباب وأبناء منطقة القصيم، وبالأخص منهم أبطال الحد الجنوبي.
يذكر أن الأوامر الملكية التي صدرت أول أمس، نصت على إعادة صرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة لما كانت عليه، وتقديم موعد الاختبارات النهائية إلى ما قبل بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء من بينهم وزير الخدمة المدنية.
وفق “أخبار 24”.
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