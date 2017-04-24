توقع أعضاء في مجلس الشورى أن يعيد إليهم القرار الملكي القاضي بإعادة البدلات لموظفي الدولة؛ مكافآتهم التي انخفضت بنسبة 15 % مع قرار إيقاف البدلات.
وأشار عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني، وفقاً لـ “الحياة”، إلى إمكانية إعادة النسبة التي حسمت من مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والوزراء ومن في حكمهم، وأن يتم النظر فيها، مثلها في ذلك مثل البدلات التي أعيد صرفها.
من جانبه، لم يستبعد عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي عودة النسبة المحسومة من مكافآت أعضاء الشورى، لافتاً إلى أن إرجاع البدلات لكل الموظفين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، متوقع بشمول القرار الملكي الجميع، حتى الوزراء، الذين قد حسم منهم 20 %.
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