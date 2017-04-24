عرضت القوات المسلحة في معرضها الذي أقامته بقرية المفتاحة في مدينة أبها صاروخاً باليستياً يتبع لميليشيات الحوثي؛ حيث أسقطته قوات الدفاع الجوي خلال محاولته استهداف منطقة عسير.
ويقدم المعرض الذي يأتي في إطار الاحتفال بأبها عاصمة للثقافة العربية، أكثر من 10 آلاف قطعة عسكرية تشمل القوات “البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي”.
بدوره، أوضح مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن زايد البناوي أن المعرض يحكي قصصاً بطولية لحياة الجندي وحكايات تضحياته مروراً بالأسلحة التي يستخدمها، كما يهدف إلى تعريف المواطن والمقيم والزائر بما تمتلكه المملكة من قوة.
وفق “أخبار 24”.
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