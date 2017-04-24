تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لحدوث مشادة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة “نسما”، بين راكب وأحد أفراد طاقم الطائرة، أظهر الفيديو أنها بسبب عدم فتح الأبواب بعد هبوط الطائرة.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتضح مكان وزمان تصويره، مجموعة من الركاب يقفون في ممر الطائرة ويبدو أنهم يستعدون للنزول، فيما دخل أحد الركاب في مشادة كلامية مع موظف على متن الطائرة، ويرجح أن المشاجرة كانت بسبب التأخر في النزول.
وفق “أخبار 24”.
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