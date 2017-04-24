حذّر أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، قائدي المركبات من السفر ليلاً؛ تجنباً لوقوع الحوادث في ظل إثبات دراسات عالمية حديثة أن السبب الغالب في حوادث الطرق هو النعاس.
وقال الخضيري في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “حوادث السيارات هي السبب الأول للوفيات في المملكة بمعدل ٢٠ وفاة يومياً، وعالمياً أغلب الحوادث تقع بسبب نعاس السائق، فأنصح إخواني بعدم القيادة في الليل”.
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