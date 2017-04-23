زار سمو أمير الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر منزل الشيخ سعد بن معيذر بمركز اليمامة بمحافظة الخرج ، وذلك يوم الخميس الموافق 23 رجب 1438 ، ضمن زيارة سموه للخرج .
كما كان في استقباله الشيخ سعد بن معيذر وبحضور صاحب السمو الملكي الامير مساعد بن نواف ، وعدد من أسرة المعيذر .
وفي ختام الزيارة شكر الشيخ سعد بن معيذر سمو أمير الرياض قبوله الدعوة ، مؤكدا أن هذا ما عودنا عليه ولاة أمرنا يحفظهم الله .
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