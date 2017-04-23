أصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم “الأحد”، بيانا حول سبب الهبوط الاضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية، والتي كان على متنها 127 راكباً.
وأوضح المطار في البيان أن الطائرة كانت قادمة من جدة باتجاه مدينة مدراس، وتعرضت لعطل هيدروليكي، إذ تلقى مطار الملك فهد عند الساعة 12:50 ظهرا طلبا من قائدها بالهبوط الاضطراري وتم منحه الإذن وفقا للأنظمة المتبعة ولإجراء الترتيبات اللازمة وتأمين المسافرين، حيث هبطت الطائرة بسلام، في الساعة 14:42، وجرى نقل الركاب إلى مبنى الصالة.
وأكدت إدارة المطار أن الطائرة لا تزال متوقفة حتى يتم التحقق من أسباب الهبوط الاضطراري والتأكد من سلامة الطيران بها مرة أخرى، حفاظا على سلامة المسافرين والتزاما بقواعد الأمن والسلامة والنقل الجوي.وفق “أخبار 24”.
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