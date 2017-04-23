أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد عن قبول استقالة مدير إدارة الاحتراف المهندس طارق التويجري من منصبه وتكليف الدكتور خالد بن مقرن بإدارة الاحتراف لنهاية الموسم، مشيرا إلى أن نتائج قضيتي محمد العويس وعوض خميس ستُعلن نهاية الأسبوع.
جاء ذلك في بيان رسمي عقب انتهاء اجتماع لاتحاد الكرة عُقد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض برئاسة عادل بن محمد عزت.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على استقالة المهندس طارق التويجري، شاكرين له كل ما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المجلس وافق بالإجماع على تكليف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة إدارة عمليات كرة القدم الدكتور خالد بن مقرن مديراً لإدارة الاحتراف حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأخير مطلع على كافة مستندات قضيتي اللاعبين محمد العويس وعوض خميس، على أن يتم إصدار القرارات النهائية بشأنهما نهاية الأسبوع الجاري.وفق “أخبار 24”.
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