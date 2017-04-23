شكر الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد على الدعم والمساندة اللذين حظي بهما، مؤكداً أنهما الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة العامة للرياضة.
وقال عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر” اليوم الأحد: “أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ما وجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة”.
وتابع بن مساعد: “أدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لإتباعه، والباطل باطلاً ويوفقهم لإجتنابه، ولكل من عمل في الهيئة على ما قاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير”.
وحول تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة، اختتم عبدالله بن مساعد تغريداته قائلاً: “أما بالنسبة لأخي محمد بن عبدالملك آل الشيخ فشهادتي به مجروحة، ألف مبروك و الله يوفقك و يعينك، اللهم لك الحمد”.وفق “أخبار 24”.
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