اعترف كاتب عدل بالحصول على مبلغ مليون ريال رشوة، في التحقيقات التي ما زالت مستمرة في كارثة سيول جدة 2009، بينما يواجه مهندس مياه تهمة تزوير تواقيع في مستخلصات مالية.
وكانت التحقيقات في الكارثة قد كشفت عن العديد من المخالفات الجنائية، منها تلقي الرشوة والتزوير في صكوك شرعية ومحررات رسمية ومستخلصات مالية، وشملت التحقيقات الأخيرة 5 من كتاب العدل مكفوفي الأيدي منذ سنوات، كما تتبعت التحقيقات التي تجريها أجهزة رقابية صكوكاً وحجج استحكام صدرت بطرق مخالفة.
وتبين، وفقًا لـ “عكاظ”، أن هناك حجة استحكام على مساحة 50 مليون متر مربع لأحد الأمراء، قام كاتب عدل بزيادة مساحتها إلى 85 مليون متر مربع، فيما أقر آخر بالحصول على رشوة بمليون ريال، استقطع منها 150 ألفاً لترميم مسجد، وحصل ثالث على نسب من مخططات تم إفراغها بطرق غير نظامية.
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