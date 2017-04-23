أقدم 7 أشخاص على اقتحام منزل مواطن بحي الصالحية في عرعر واختطاف ابنته عنوة، فيما تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية من القبض عليهم جميعا.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي، أن مركز شرطة الفيصلية تلقى بلاغا مساء أمس السبت من مواطن يفيد بقيام 7 أشخاص مجهولين بالدخول لمنزل شقيقته بحي الصالحية بعرعر، حيث لم يكن في المنزل إلا الأبناء الصغار ووالدهم المعاق.
وأضاف أن الجناة أرغموا الابنة الصغيرة البالغة من العمر (14 عاما) على مرافقتهم رغما عنها واصطحبوها بسيارتهم، حيث تمكنت الفتاة من العودة لمنزلها بعد فترة بسيطة بعد أن قاموا بإنزالها.
وأبان العقيد العنزي أن مركز شرطة الفيصلية بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنوا من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وتبين أن 3 من الجناة أحداث في العقد الثاني من العمر، وأربعة منهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبعد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة تمت إحالة الجناة مع الأوراق لجهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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