إشارةً إلى تعميم معالي وزير التعليم رقم ٥٧٠٣٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ القاضي بالموافقة على التوسع في نظام المقررات ومنح مدراء التعليم صلاحية قرار التوسع في ضوء عدد من الشروط والضوابط ..
فقد صدرت موافقة سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبارعلى تحويل نظام الدراسة في عددٍ من المدارس الثانوية بالنظام الفصلي إلى ( نظام المقررات )وذلك بناءً على ما أوصت به لجنة التوسع في نظام المقررات بتعليم الخرج( بنين ) برئاسة المساعد للشؤون التعليمية والمدارس هي :
ثانوية الأمير سلطان
ثانوية صقر الجزيرة
ثانوية السلمية
ثانوية الإمام فيصل بن تركي
ثانوية طيبة
ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية
وقد وجه سعادته بإكمال الإجراءات اللازمة في استكمال المتطلبات الإدارية والفنية والتقنية والتنسيق مع الجهات والأقسام ذات العلاقة لتكون الاستعدادات والتهيئة على الوجه المطلوب ،ذكر ذلك مقرّر اللجنة / مشرف وحدة تطوير المدارس ومشرف نظام المقررات المكلف أ . عبداللطيف بن محمد المهيني .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج