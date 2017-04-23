أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته يوم الخميس الماضي لافتتاح العديد من المشاريع التنموية والسياحية بمحافظة الخرج بمشاركة الغرفة التجارية والصناعية بجناح ضمن أجنحة المعارض المقامة بمركز التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة للمرة الثانية على التوالي بعد افتتاحه للمبنى ببلدة اليمامة .
كما شهد سموه حفل توقيع الشراكة بين غرفة الخرج ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة التي وقعها رئيس مجلس الإدارة المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب , ورئيس مجلس إدارة اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج من أجل توسيع دائرة العمل المجتمعي والتعاون مع رجال الإعمال والمال بين الغرفة واللجنة واستفادة الطرفين من خدماتهم المتاحة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة مجتمعية فعالة تتكامل فيها الجهات ورجال الأعمال فيما يخدم المجتمع ، والتي تسعى من خلالها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 , وسمة حضارية تحفّز المؤسسات إلى إيجاد روابط بينها وبين مثيلاتها من المؤسسات ورجال الإعمال والقطاع الخاص ذات الهدف المشترك، من أجل رؤية واضحة تعبر عن تكاملية العمل وإرضاء .
من جهة أخرى استمع أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى شرح موجز خلال افتتاحه مهرجان تراث وموروث الذي أقيم بقصر الملك عبدالعزيز (مشرف) من سعادة الأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج عن دور الغرفة في المساهمة في انطلاق المهرجان والذي يحظى بإشراف تام من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمشاركة وتعاون من الدوائر الحكومية والغرفة التجارية بالخرج بحضور محافظ الخرج وعدد من مسئولي الدوائر الحكومية
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