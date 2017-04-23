أقامت جمعية ذوي الإعاقة جذا في مركز جذا لذوي الإعاقة وبمناسبة أسبوع الأصم العربي ٤٢ دورة تدريبية الأستاذ : سعود عبدالله القباني استراتيجية المقطع والنبر في التدريب على القراءة للعوق السمعي وقدم المتدربين والمتدربات شكرهم للمدرب الأستاذ : سعود ولجمعية جذا على إقامة مثل هذه البرامج الناجحة وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جذا الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيىو الأمين العام لجمعية جذا الأستاذ : تركي بن عبدالرحمن العتي والمدير التنفيذي لجذا الأستاذ: ماجد بن حسن حمدي والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بجذا الأستاذ: بندر بن سعود اليحيى وفي ختام البرنامج التدريبي قدم رئيس مجلس إدارة جمعية جذا الأستاذ: عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى شكره للأستاذ : سعود القباني وللمتدربين والمتدربات مبيناً بأن دور جذا سيكون كبيراً بحول الله في بناء جيل وأفراد من الجنسين يتعاملون مع ذوي الإعاقة بما هو أفضل ونسعى في جذا لبناء خبرات كبيرة للتعامل مع ذوي الإعاقة كما قدم شكره لإدارة مركز جذا لذوي الإعاقة والطاقم العامل على انجاح الفعالية على حسن التهيئة والتجهيز للقاعات.
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دورة تدريبية بجذا بمناسبة أسبوع الأصم ٤٢
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