ردَّ إمام وخطيب جامع الوابل برياض الخبراء التابعة لمنطقة القصيم الدكتور محمد الرشيد على الانتقادات التي وُجّهت لخطبته يوم الجمعة الماضية، تتهمه بتهنئة أحد الفرق الرياضية ووصفه بـ”البطل” و”الزعيم” من خلال الخطبة.
وأوضح الدكتور الرشيد أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مدته أقل من دقيقة واحدة، وتم اقتصاصه على نحو أخرج المعنى المقصود من سياقه، مؤكداً أن مَن يستمع للخطبة كاملة يقف على حقيقة الأمر بنفسه.
وأشار إلى أنه استخدم بعض المصطلحات الدارجة في ثقافة الشباب حتى تصل الرسالة للمتلقين بسهولة.
وأبان أنه ذكر في الخطبة أن “البطل” و”الزعيم” الحقيقي هم الجنود المرابطون على الحدود الذين بذلوا الغالي والنفيس، و”ضحّوا بأنفسهم ودمائهم حتى ننعم بالأمن والاستقرار في بيوتنا”، وليس من تصدّر أو تأهل في كرة القدم.
وكان ناشطون بموقع “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو مقتضباً لمقدمة الخطبة، مشيرين إلى أنه كان يهنئ فريق الهلال على تحقيقه بطولة الدوري قبل أيام.
وفق “أخبار 24”.
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