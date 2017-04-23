واجهت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم عقبة كبيرة عند وصولها إلى طشقند استعدادا لملاقاة فريق بونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، إذ كادت إدارة الجوازات الأوزبكية أن تمنع دخول مساعد المدرب جروس وأخصائي العلاج الطبيعي لعدم حصولهما على تأشيرات الدخول من جدة، وذلك بسبب عدم وجود صفحات فارغة في جوازي سفرهما، رغم أن إدارة النادي قدمت أوراقهما في وقت مبكر.
وتدخل القنصل السعودي رياض الكعبي لحل الموضوع بالطرق الرسمية، ليقدم رئيس الأهلي أحمد المرزوقي شكره الجزيل للقنصل الذي كان في استقبال البعثة، يرافقه تركي العتيبي المسؤول الثقافي، وعبد الكريم الغامدي المسؤول المالي، والذين بذلوا جهدا كبيرا بسبب تزامن وصول أعضاء مجلس إدارة نادي التعاون الذي سيلاقي لوكوموتيف طشقند بعد غدا الثلاثاء، وجرى ترتيب إجراءات خروجهم من صالة أخرى.
من جانب آخر، أكد المرزوقي أن الرحلة كانت جيدة وأن اللاعبين في حالة ممتازة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي تمارين حيث سيكتفي الفريق بالتمرين الوحيد مساء اليوم في الملعب الرئيسي الذي ستقام فيه المباراة. وأبدى مدرب الفريق جروس ارتياحه الكبير بعد أن حلت مشكلة الطاقم الفني للفريق، وسيعقد المدرب مؤتمرا صحافيا اليوم للكشف عن استعدادات فريقه للقاء بونيودكور الأوزبكي الذي سيلعب غدا عند الخامسة عصرا بتوقيت المملكة.وفق “النادى”.
يشار إلى أن صحيفة «النادي» كانت الوحيدة في استقبال البعثة الأهلاوية.
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