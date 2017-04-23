طلب نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع المعار إلى الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، السوري عمر خريبين،، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأحد.
وذكرت الصحيفة أن الجزيرة تقدم بعرض رسمي إلى نادي الظفرة يطلب فيه التعاقد مع اللاعب، سواء عن طريق شراء بطاقة اللاعب أو على سبيل الإعارة، بحسب مصدر رسمي بشركة كرة القدم بنادي الظفرة، لينضم “فخر أبوظبي” للأندية الراغبة في التعاقد مع خريبين.
من جانبه أكد نادي الظفرة انتظاره لنهاية الموسم الجاري من أجل تحديد مصير خريبين مع النادي.وفق “أخبار 24”.
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