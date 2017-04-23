اختتم يوم أمس السبت فعاليات مهرجان ” تراث وموروث” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح الذي استمر لمدة ثلاثة أيام شهد حضورا كبيرا وتفاعلا من الزوار وإقبالا على أركانه المتنوعة سواء من أجنحة الأسر المنتجة التي تقدم العديد من الأكلات الشعبية ، أوالحرف والصناعات التقليدية ، وكذلك باقي الأركان من جناح معرض الصور الفوتوغرافية للمصور الأستاذ إبراهيم التميمي وجناح الفن التشكيلي للفنان الأستاذ عبيد البراك ، وقسم المجسمات التراثية للأستاذ محمد النويبت .
وقد زار المهرجان العديد من الوفود والشخصيات ،منها زيارة مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الدوادمي الأستاذ عبدالله بن ضاوي الرويس ، وكذلك زيارة سعادة اللواء المتقاعد عضو المجلس المحلي بمحافظة الخرج وعضو لجنة التنمية السياحية سعيد الحزنوي ، والعميد عبدالله الشهراني
واختتمت فعاليات المهرجان بعروض المسرح التي تنوعت بين المسابقات الترفيهية والعروض الاستعراضية قدمت فيه العديد من السحوبات على تذاكر سفر من وكالة تميز أسفار للسفر والسياحة سلمها مديرمكتب السياحة بالخرج الأستاذ حسين بن عبدالهادي القحطاني .
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