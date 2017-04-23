قررت إدارة نادي الاتحاد المكلفة، انتظار كشف الهيئة العامة للرياضة، عن آلية الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة النادي، لدراستها قبل إعلان أي خطوة بشأن الترشح ودخول السباق، للفوز بفترة رئاسة تستمر أربع سنوات من عدمه. وبحسب مصادر مطلعة، سيحسم اجتماع مجلس الإدارة المنتظر عقده بعد غدٍ الثلاثاء الموقف، حيث سيدرس المهندس حاتم باعشن رئيس النادي، القرار مع أعضاء المجلس: عمر أحمد مسعود، توفيق رحيمي، خالد التميرك، ريس بن محفوظ، والدكتور أحمد السقاف.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة ستكشف اليوم الأحد عن تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس إدارة نادي الاتحاد، التي ستتم بطريقة إلكترونية، فيما سيتسلم مجلس الإدارة الجديد مهامه بعد نهاية فترة تكليف المجلس الحالي.وفق “الرياضية”.
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