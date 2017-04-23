زار مجموعة من لاعبي الاتحاد القدامى والذين ساهموا في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات.. متحف النادي مساء أمس وذلك في إطار التواصل بين الأجيال الاتحادية والتي يتميز بها العميد على مر تاريخه، وكان في مقدمة اللاعبين سعيد غراب وعبدالله فوال وأحمد سالم ومرزوق العتيبي ومحمد دغريري وغيرهم، ولاقى المتحف إعجاب اللاعبين لوجود أسمائهم بين سطور تاريخ التسعيني.
من جهة أخرى يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم تدريباته استعدادًا للقاء الفيصلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ25 من دوري جميل على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، ومنح التشيلي لويس سييرا اللاعبين راحة عن تدريبات أمس بسبب وصول الفريق من الدمام فجر أمس بعد انتهاء مباراتهم أمام الاتفاق والتي انتهت اتحادية بأربعة أهداف مقابل هدف.
من جهتها دعمت الجماهير الاتحادية فكرة حضور 60 ألف مشجع أمام الفيصلي في اللقاء الأخير من الدوري في جدة، حيث يلاقي الاتحاد الفتح في آخر مباراة في الأحساء، وأنشأت الجماهير وسمًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعمًا للفريق الكروي الأول لاحتشاد الجماهير في مباراة الفيصلي المقبلة يوم السبت المقبل.وفق “المدينة”.
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