استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، الذي وصل الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.
وحضر مراسم استقبال السيسي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية كلٌ من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وعدد من السفراء والمسؤولين بالبلدين.
ومكث خادم الحرمين والرئيس المصري في صالة التشريفات بالمطار في استراحة قصيرة، قبل أن يتوجها في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج