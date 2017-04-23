تفاعلت طفلة مع مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لوافد يمني يناشد أهل الخير مساعدته بسداد نحو خمسة آلاف ريال فاتورة علاج طفله الرضيع بمستشفى حائل العام، حيث دفعت الطفلة كامل المبلغ من مدخراتها.
وأوضحت مصادر أن إدارة المستشفى رفضت خروج الرضيع قبل أن يتم سداد مبلغ 4810 ريالات مستحقة لها، كقيمة للعلاج الذي تلقاه الرضيع الذي تم تنويمه بالمستشفى لمدة 5 أيام.
وأبانت أن الطفلة، وتدعى “مشاعل الرشيدان” وتبلغ من العمر (12) عاماً، أبلغت والديها بنيّتها التبرع للوافد بما ادخرته من مصروفها الخاص، فاستجابا لرغبتها وتوجها معها للمستشفى حيث تم سداد المبلغ للمستشفى.
وقد عبر والدا الطفل اليمني عن شكرهما للطفلة “مشاعل” على هذه اللفتة الإنسانية، وقدما لها ولوالديها الشكر على ما قدموه لهم من عون.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج