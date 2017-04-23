استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/٧/٢٦هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة المستشار الاستاذ عبدالله الشهراني واللواء متقاعد سعيد الحزنوي عضو المجلس المحلي بالمحافظة ومجموعة من المستثمرين والمنفذين لمشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة بمحافظة الخرج لاستثمار القطاع الخاص .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق ، وبعد ذلك تم عرض لسعادة المحافظ التصورات الاولية للمشروع والمخطط له من مرحلتين المرحلة الاول ٢٠٠ سرير والمرحلة الثانية ٢٠٠ سرير بإجمالي استيعاب ٤٠٠ سرير مع مختبر متكامل وكذلك كليات طبية ومرافق سكنية .
ونهاية الاستقبال شكر سعادة المحافظ المستثمرين بإختيارهم محافظة الخرج لإقامة هذا المشروع الطبي مع التأكيد عليهم بأهمية استقطاب الكوادر السعودية بالمشروع متمنياً لهم التوفيق .
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