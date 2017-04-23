أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بشأن تنفيذ التوجيه السامي الكريم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك، وتضمن توجيه العيسى اعتماد التقويم الدراسي الجديد لبقية العام الدراسي 1438/1437هـ، والتأكيد على كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مفردات المقرر في الخطة الدراسية قبل بداية الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها (45) دقيقة لضمان إنهاء المقررات.
كما نص التعميم على تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل التي تخص منسوبي المدارس ومنسوباتها إلى العام الدراسي القادم، وتأجيل جميع الأنشطة الطلابية اللاصفية في الفترة المتبقية لهذا العام، إضافة إلى حسم (5 درجات) من درجات المواظبة عند غياب الطالب يوم واحد بدون عذر في المرحلة المتوسطة، وحسم درجة لكل حصة دراسية عند غياب الطالب بدون عذر في المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم غد الاثنين 1438/8/27هـ ، وتأجيل تطبيق تعميم تجويد الاختبارات رقم 59627 هذا العام لضيق الوقت، والتأكيد على إبلاغ طلاب وطالبات المنازل بمراجعة المدارس لتحديد ما يخصهم من جداول الاختبارات.
التقويم الدراسي لعام ١٤٣٨هـ بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان:
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