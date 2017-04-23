تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الـ10 الأكثر تديناً في العالم، بحسب تقرير نشرته شبكة “يو أس نيوز US NEWS” الإخبارية الأمريكية.
وتضمن التقرير بيانات 80 دولة، احتلت السعودية صدارة القائمة، فيما جاءت تركيا في المركز العاشر، وشملت القائمة أربع دول عربية أخرى.
واعتمد التصنيف الذي نشره موقع قناة “الحرة” على استطلاع رأي قام به الموقع، لأكثر من 21 ألف مواطن حول العالم.
وجاء الترتيب على النحو التالي: (السعودية – “إسرائيل” – إيران – الهند – الإمارات العربية المتحدة – باكستان – الأردن – مصر- سلطنة عمان- وتركيا).
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